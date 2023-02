Fiorentina-Torino, si cambia tra i pali? Possibile debutto per Sirigu

Novità e sorprese sono dietro l'angolo nella formazione di stasera della Fiorentina. Del resto con Italiano ci siamo abituati, specialmente quando arriva un match infrasettimanale. E allora, chi giocherà contro il Torino in Coppa Italia? La gara vale tantissimo ed è secca, motivo per cui si può pensare che non ci saranno esperimenti particolari. Ma molto dipenderà anche dalla condizione fisica dei calciatori.

E poi occhio a quel che scrive Il Tirreno: "la tentazione di far debuttare tra i pali Salvatore Sirigu è tanta. Fin qui, l'ex Napoli non ha mai disputato nemmeno un minuto, ma l'esperienza non gli manca. Italiano ci rifletterà fino all'ultimo. L'altro dubbio riguarda il laterale basso, a destra tra Dodò e Venuti" si legge sul quotidiano. In controtendenza rispetto alle ipotesi degli altri giornali che non sembrano avere dubbi nei due ruoli. Se davvero Italiano dovesse scegliere Sirigu, per lui si tratterebbe di una partita speciale contro il Torino in cui ha militato per 4 stagioni.