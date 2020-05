Fiorentina, test finiti: da domani (chi vuole) torna in campo al centro sportivo

Sulle pagine sportive de La Nazione si parla della ripartenza viola. Ieri è stato il giorno dei test sierologici e dei tamponi. Gli ultimi, tra calciatori e staff (sanitario e tecnico) saranno visitati nella mattinata di oggi, ma il grosso del lavoro è stato ultimato, con il personale sanitario che è andato nei rispettivi domicili. Entro oggi pomeriggio saranno comunicati i risultati al club, in modo da poter procedere con gli esami strumentali previsti dal protocollo. Da domani via agli allenamenti individuali al centro sportivo.

Servirà ancora qualche ora per l’agenda delle presenze, ma sicuramente non ci saranno staff tecnico e sanitario, nemmeno Iachini: per i giocatori sono state preparate schede di lavoro sulla falsariga di quanto fatto fino ad oggi per gli allenamenti casalinghi. Le sessioni, da svolgere singolarmente in una porzione di campo, non contemplano l’uso della palestra (l’esterno della struttura è stato sanificato ieri per la seconda volta dopo l’11 marzo scorso). Vietato anche l’utilizzo degli spogliatoi: doccia e pasti a casa, con i giocatori che potranno solo fare spola in mascherina dalla loro vettura al campo (e viceversa), rispettando le regole di distanziamento sociale.