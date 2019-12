Fiorentina subito in campo: confronto serrato al centro sportivo

La Fiorentina si allenerà oggi al centro sportivo e, come scrive il Corriere dello Sport, il confronto sarà serrato. Da valutare molti aspetti, da trovare soluzioni in fretta. In più c’è da fare il lavoro di scarico, ma iniziare anche a preparare la sfida di Coppa Italia contro il Cittadella (martedì), ma anche guardarsi in faccia e capire i tanti problemi di gioco, mentali e anche fisici. Fra questi anche ‘ulteriore problema che riguarda Ribery (oggi il verdetto). Da valutare inoltre Chiesa, ieri sera in tribuna.