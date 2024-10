Fiorentina, stasera potrebbero arrivare due traguardi importanti

Un altro traguardo storico potrebbe riguardare il numero di gol segnati nelle competizioni internazionali ufficiali. Dal primo gol di Comini a Budapest il 16 giugno 1935 contro l’Ujpest in Coppa Mitropa, la Fiorentina ha realizzato 499 reti in 312 partite. Il prossimo gol gigliato sarà quindi il 500º nelle competizioni internazionali. Data la formula della Conference League, sarà importante puntare a segnare il maggior numero possibile di gol in ogni partita. Lo riporta La Nazione.