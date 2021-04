Fiorentina, sono numeri horror: la classifica parla chiaro

La Fiorentina ha numeri da horror e la classifica parla chiaro. Benevento e Torino hanno raggiunto i viola e la zona rossa è davvero a un passo

Senza calcoli, ora serve la concretezza. Riparte da qui l'analisi del Corriere Dello Sport in merito al match fra Verona e Fiorentina, sottolineando come entusiasmo, grinta e lucidità possano essere i primi ingredienti per la salvezza. La classifica parla chiaro e non fa certo stare tranquilli, ma da invertire c'è un trend di numeri notevolmente negativo. Da quando è tornato Iachini, i viola sono infatti reduci da due sconfitte con Atalanta e Sassuolo e l'unico punto è arrivato in trasferta con il Genoa. In classifica Benevento e Torino sono lì alla pari, con i granata che hanno ancora da recuperare il match con la Lazio. Fare punti stasera contro i gialloblu servirà anche per invertire il trend e migliorare il morale verso il rush conclusivo.