Fiorentina, si guarda alla ripartenza: il club si appoggerà ad un albergo nell’area cittadina

Sull’edizione di Stadio in edicola oggi c’è un punto per ciascuna delle 20 squadre di Serie A per quanto riguarda l’organizzazione una volta ripresi gli allenamenti. La Fiorentina, si legge, è pronta alla ripartenza. È allo studio una soluzione che possa permettere di allenarsi al Centro Sportivo Astori, già sanificato, appoggiandosi a una struttura alberghiera nell’area di Firenze. Fino a oggi, fuori città c’è solo un giocatore, Ribery, pronto al rientro nei tempi giusti per essere a disposizione di Iachini da subito.