Fiorentina, servono risposte dal mercato e servono subito. Caccia a giocatori pronti

Su Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina si legge di come Cesare Prandelli sia andato contro corrente alle sue regole nell’ultima gara di campionato contro il Sassuolo, riportando la difesa viola a tre e non la sua ideale linea a quattro con i terzini di spinta. La squadra nel complesso ne ha beneficiato e dato i primi segnali di risposta.

Adesso però servono segnali importanti dal mercato e dalla società in primis. Come si legge nell’articolo, servono innesti pronti fin da subiti, abili nel calarsi nel ruolo, pronti a lottare e soprattutto che sia a conoscenza del calcio italiano. Servono profili efficaci capaci di dare una scossa al gruppo fin dai primi impegni. Gennaio sarà un mese ricco di appuntamenti e scontri cruciali per la Fiorentina che andrà a chiudere il proprio girone d’andata. Non c’è un minuto di gioco da perdere.

B. Ferrara scrive: “La Fiorentina può ripartire, nel segno dell’umiltà”

La Fiorentina ha ritrovato il suo Ribery. Adesso testa al Verona, poi la Juventus..