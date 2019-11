Fiorentina senz’anima, si apre ufficialmente la crisi

Una sconfitta che fa male per molti motivi. L’analisi de La Nazione si concentra sui troppi i risvolti che preoccupano, a cominciare da quello che riguarda Chiesa per passare alle risposte piatte arrivate dalla squadra dopo la figuraccia di Cagliari che aumentano i dubbi nei confronti della conduzione tecnica. Il quotidiano si interroga se quella della Fiorentina sia solo una crisi passeggera oppure no. Al rientro da Verona il malumore è stato palpabile, ma sono diversi anche gli equivoci all’interno della rosa viola. A partire dall’acquisto più caro, Pedro, impiegato per pochissimi minuti, passando per i ricambi minimal a centrocampo. Infine Chiesa, che si scalda per 25 minuti e poi, parola di Montella “non se la sente di entrare”. La squadra si è presa i fischi dei 4.000 tifosi viola sparsi per il Bentegodi: è la prima crepa dopo la lunghissima luna di miele innescata dall’arrivo di Commisso. Joe Barone invece ha preso atto della delusione e ha ufficialmente capito le difficoltà del calcio italiano.