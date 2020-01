Fiorentina sempre vigile su Juan Jesus ma la Roma deve abbassare le pretese

Questa mattina su La Repubblica viene riportato il nome di Juan Jesus come possibile rinforzo per la difesa viola. Il brasiliano nelle ultime settimane viene costantemente accostato alla Fiorentina e Daniele Pradè vorrebbe strappare una condizione vantaggiosa dal club giallorosso e chiudere così la trattativa. La società viola è interessata e vorrebbe presentare un’offerta di prestito con diritto di riscatto, qualora Pradè riuscisse a stabilire un riscatto abbordabile per le casse viola: 5 milioni di euro. La Roma invece, che sarebbe disponibile a cedere il brasiliano ormai ritenuto fuori da ogni piano e progetto tattico, vorrebbe che il prestito avesse l’obbligo e non il diritto di riscatto.