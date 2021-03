Fiorentina sempre più giù, classifica ad alto rischio. Numeri da incubo

Come riportato da La Gazzetta dello Sport la partita sembrava avviata al pareggio, ma la sentenza che condanna la Fiorentina arriva al 90°. Il Var corregge la decisione di Calvarese assegnando il gol vittoria di Diawara, subito ancora una volta nei minuti finali. Resta la grave incertezza della difesa viola. Ma stavolta, riporta il quotidiano, almeno ci hanno messo cuore e gambe per una porzione di match, come aveva chiesto Commisso. Purtroppo la classifica torna ad alto rischio e la sfida di domenica con il Parma diventa uno spareggio-salvezza da brividi. I problemi non finiscono qui. Prandelli non avrà Ribery che sarà squalificato e forse neppure Castrovilli uscito per infortunio. La Fiorentina viaggia a numeri da incubo. Solo ai tempi del fallimento andava così male. Oggi Firenze ricorderà il terzo anniversario della morte di Davide Astori. Come servirebbe ai viola il mitico Capitano, conclude la Rosea.

Brovarone: “Non mi è piaciuto Prandelli nella ripresa”