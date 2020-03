Fiorentina sballottata e rimandata a casa, tra malcomunicazione e interessi maggiori

Poco prima delle 12 di ieri la partita, a quanto sapeva la Fiorentina, si sarebbe giocata regolarmente. Poi la telefonata da parte della Lega, niente Udine, tornate in aereo. Un’altra volta la Viola non gioca in Friuli, anche se stavolta non c’è una tragica morte di mezzo. No, scrive La nazione, stavolta è stata solo una figuraccia del Calcio, diviso tra compromessi ed interessi. Mercoledì sera i vertici del calcio erano sicuri, la partita si sarebbe giocata, ma è seguito un silenzio di tomba, tre giorni senza aggiornamenti, e la mazzata a sei ore e un minuto dalla partita. Adesso per i ragazzi gigliati due giorni liberi, per schiarirsi le idee e poi preparare la sfida al Brescia. Sempre che a schiarirsi le idee sia anche lo Stato Maggiore della Serie A…