Fiorentina, raddrizzare la barra per evitare un altro mercato frettoloso

La sconfitta della resa. In tempi recenti, la Fiorentina ha subito ciclicamente delle batoste dopo le quali né Sousa, né Montella sono riusciti a riprendere il controllo. Il tracollo contro il Sassuolo è preoccupante proprio per questa ragione. Lo sguardo preoccupato di Joe Barone è l’emblema dello stato d’animo gigliato, confermato poi dalle parole di Pradè (QUI). Qual è il rischio? Dover ancora una volta rifondare, con all’orizzonte un altro mercato da condurre in tempi stretti. In parole povere: un altro anno di transizione. Ribery a parte, manca la leadership in tutti i reparti, che vedranno partenze a breve. La classifica prima di tutto, quindi il resto, per evitare un’altra estate trascorsa in fretta e furia. Lo scrive il Corriere Fiorentino.