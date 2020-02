Fiorentina, questa volta l’arbitro non c’entra: l’Atalanta è stata più forte

Questa volta l’arbitro non c’entra, si legge sull’edizione di Repubblica in edicola oggi: la Fiorentina ha perso meritatamente. L’Atalanta ha giocato meglio, è stata più in palla, si è dimostrata fisicamente più in forma. Insomma, in poche parole, la squadra di Gasperini è stata più forte. I viola hanno sbagliato molto in una gara in cui sono stati spesso in difficoltà, sotto i colpi di Ilicic e Gomez, che con i loro movimenti hanno continuamente disorientato gli avversari, spaziando lungo il campo, lasciando pochi punti di riferimento a chi di volta in volta si trovava a doverli affrontare. Il gol di Chiesa è stato un fuoco di paglia: già prima del vantaggio viola, l’Atalanta aveva avuto le sue buone occasioni per segnare.