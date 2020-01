Fiorentina, prova triste ma risultato pesante. La vittoria sulla Spal si spiega… citando Boniperti

Fiorentina-Spal, il commento del Corriere Fiorentino: “«Vincere non è importante. È l’unica cosa che conta». E, per una volta, si potrà perdonare la citazione juventina. E allora va bene prendere in prestito il motto coniato da Boniperti per spiegare questo 1-0 sulla Spal. Sofferto, arrivato al termine di una delle prestazioni più tristi che si ricordino eppure, appunto, pesantissimo. Perché interrompe un’astinenza che durava dal 30 ottobre. Perché permette di guardare con un po’ più di serenità ad una settimana che si annuncia da brividi. Perché, soprattutto, rimandare ancora l’appuntamento con i tre punti avrebbe significato chiudere il girone d’andata sotto questo 20. Sotto, per intendersi, la famosa quota salvezza“.