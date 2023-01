Fiorentina Primavera, oggi la Samp: viola a caccia della vetta

Dopo il grande trionfo della Supercoppa italiana contro l'Inter per 2-1, la Fiorentina Primavera di mister Alberto Aquilani è pronta a tornare in campo anche in campionato. Come scrive La Nazione, i viola sono attesi alle 14:30 contro la Sampdoria. Sfida molto importante anche per la classifica, visto che la vetta dista solamente di tre punti. Sarà una grande occasione per avvicinarsi alla capolista e puntare allo scudetto.