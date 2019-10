Fiorentina primatista: in Europa nessuno ha così tanti giocatori provenienti dal vivaio

Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina sulle proprie pagine analizza un caso molto interessante in casa Fiorentina. La squadra viola infatti all’interno della propria rosa può contare ben otto elementi provenienti dal proprio vivaio. Nessun’altra squadra in Europa ha una media così alta in rosa di giocatori provenienti dal vivaio: nella Fiorentina infatti la percentuale è del 26 per cento.