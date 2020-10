I titoli viola dei quotidiani di oggi: Castrovilli sta con Rocco e Beppe

Questa pagina nata su Violanews.com da tanti anni è molto seguita perché offre la prima veloce occhiata ai quotidiani sportivi e politici che seguono le vicende della Fiorentina analizzando i titoli che i suddetti quotidiani propongono in giornata. Il lettore ha quindi la possibilità di andare in edicola per approfondire gli argomenti o seguire il resto della nostra rassegna stampa nella quale riportato gli estratti degli articoli principali sempre in tema Fiorentina. Buona lettura!

I quotidiani sportivi



A pagina 16 l’intervista a Castrovilli: “Io, nuovo dieci viola, credo in Rocco e Iachini. Dateci tempo e vedrete…“.

In prima pagina “Maestri di viola” e poi “Ribery e Callejon in campo insieme: Firenze può sognare”. A pagina 30 “Attenti a quei due” riferito proprio ai due campioni viola. In basso “La difesa viola fa acqua: ai ripari”.

I quotidiani politici

In prima pagina del QS: “Due battaglie per Iachini”. A pagina 4: “Commisso in USA, Iachini resiste”. Di spalla: “Verso la Roma: dubbio Callejon, Ribery titolare”. A pagina 5: “Pezzella, quante battaglie. Il rebus della caviglia”. In basso: “Santini, il tifoso viola che ha segnato come Bati” e “‘Roma-Fiorentina anticipata alle 15′”.

A pagina 17 “Aria di big match e voglia di stupire Ribery batti un colpo” e sotto “Le prove migliori del francese, finora, sono arrivate contro le grandi E domenica ( ore 18) i viola sfidano la Roma all’Olimpico”

In prima, in alto: “La Fiorentina supera il Padova in Coppa Italia ma soffre fino alla fine”. A pagina 10: “Spaventati dal Padova”.