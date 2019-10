Fiorentina, preparazione speciale in vista dell’Udinese

La Fiorentina continua il percorso di avvicinamento alla gara di domenica alle 12.30, quando al Franchi arriverà l’Udinese. Come riporta il Corriere dello Sport, i viola stanno svolgendo un programma diverso rispetto al solito, con allenamenti più intensi nelle prime ore del giorno e un’alimentazione diversa, in modo da arrivare preparati nel migliore dei modi al lunch match. Montella vuole continuare la striscia positiva di risultati, motivo in più per cui i ragazzi stanno facendo uno sforzo in più per arrivare preparati alla gara contro i friulani.