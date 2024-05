Fiorentina, ora o mai più: un trofeo per chiudere un triennio ad “alta intensità”

Fiorentina-Brugge per Italiano potrebbe essere una delle ultime partite europee da tecnico viola, sperando che ne faccia almeno altre due. La Fiorentina è ancora in corsa per una finale di Conference League e un piazzamento in una posizione europea. Italiano in questi tre anni ha proposto stagioni ad alta intensità e soprattutto nelle coppe è sempre arrivato in semifinale. Il trofeo purtroppo non è ancora arrivato e l'ultima speranza, essendo sfumata la Coppa Italia, rimane la Conference League. Ora o mai più: per la Fiorentina questa è l'ultima opportunità di vincere un trofeo e chiudere un ciclo nel migliore dei modi. In caso di finale ad Atene la Fiorentina giocherà 57 partite, cifra quasi da Premier League. Gestire le forze non è facile, ma la squadra di Italiano ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà il Club Brugge. La fase difensiva sarà fondamentale per poter batter la squadra belga e almeno sulla carta, il gioco della squadra nerazzurra potrà aiutare lo sviluppo della manovra offensiva viola