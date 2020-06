Fiorentina, operazione salvezza. Subito punti per allontanare i fantasmi

Dall’ultima gara l’otto marzo a Udine, a giocare ogni tre giorni. Più di motivazioni e psicologia, la Fiorentina avrà bisogno di forze fresche per affrontare il Brescia e un tour de force senza precedenti in piena stagione estiva. Come scrive il Corriere Fiorentino, le prossimi dodici partite saranno piene di ostacoli e rischi, dai possibili infortuni ad una classifica che non consente troppi passi falsi. A partire dalla gara di domani, contro un Brescia pieno di defezioni, inizia l‘operazione salvezza e Iachini avrà però la possibilità di pescare a piene mani dalla panchina e limitare le fatiche dei titolari, con l’obiettivo chiaro di mettere subito in sicurezza la permanenza in Serie A. Tranne il punto fermo Dragowski, sono tanti i giocatori da poter far ruotare: con il recupero di Ribery e il ritorno in gruppo di Kouamé il tecnico ha due armi in più da sfruttare per guadagnarsi la conferma.