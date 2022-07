Fiorentina, oggi il primo allenamento: Coverciano attende i viola

Da oggi sono ufficialmente terminate le vacanze per i giocatori della Fiorentina. Dopo un giro di tamponi nella giornata di ieri sera, i viola sono pronti a tornare in campo a Coverciano. Questa mattina andrà in onda il primo allenamento della Fiorentina "europea". La rosa, con l'inizio del calciomercato estivo sta prendendo sempre più forma e in vista del ritiro a Moena, questa è una notizia più che fondamentale per Vincenzo Italiano, di modo da poter studiare al meglio i nuovi colpi in entrata.