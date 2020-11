Fiorentina, occasione per la cifra tonda: a caccia della 350esima vittoria al Franchi

Nel giorno in cui la Fiorentina entrerà per la 650esima volta nello stadio di casa per gare ufficiali, i viola potrebbero centrare anche la vittoria numero 350 all’interno del Franchi, molto chiacchierato negli ultimi tempi per questioni extra-calcistiche. L’allenatore che proverà a ottenere questa vittoria è il primatista assoluto di presenze, 240 totali di cui 190 in A. Dal 1992 (quando il Comunale fu intitolato a Franchi) ad oggi, anche 179 pareggi e 121 sconfitte, con giocatori che hanno indissolubilmente legato il proprio nome a questo impianto, come Mancini, che ha portato l’ultimo trofeo, Vierchowod, che ripartì con la Florentia Viola, e proprio Iachini, che nel ’92 al Franchi ci giocava. Lo scrive La Nazione.

