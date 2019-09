Fiorentina, nuovo arrivo nell’area marketing. La nuova responsabile è Carlotta Robotti

La Fiorentina vuole correre sul campo, ma anche in ambito societario. Dopo l’arrivo di Riccardo Nasuti come nuovo Digital Manager (LEGGI QUI), un altro rinforzo è arrivato per il settore marketing. Dal 2 settembre, come scrive il Corriere Fiorentino, dopo aver chiuso il rapporto col Verona, è arrivata una nuova responsabile. Si tratta di Carlotta Robotti, in passato aveva lavorato anche nella Juventus. Conosce cinque lingue: italiano, inglese, spagnolo, francese e tedesco. Tommaso Bianchini, già nello staff, si occuperà nello specifico del settore sales, le vendite.

——————–

CLICCA PER LEGGERE:

– CLASSIFICA “SERIE A”

– RISULTATI E CLASSIFICA “PRIMAVERA 1”

– RISULTATI E CLASSIFICA “SERIE A” FEMMINILE