Una nuova “casa” per la Fiorentina? Può darsi. Come scrive La Nazione, ieri mattina Joe Barone ha visitato un immobile in viale Mazzini a Firenze. La struttura potrebbe diventare la nuova sede del club viola. L’intenzione è quella di avere più toscani nel settore giovanile in modo da valorizzare maggiormente i talenti del territorio e la creazione di una nuova sede potrebbe essere appunto un trampolino di lancio.

INTANTO BARONE HA ANNUNCIATO IL RINNOVO DI DRAGOWSKI