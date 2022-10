Fiorentina, non solo la svolta in Coppa: adesso fatti grande con Jovic

Dopo la qualificazione in Conference League, la Fiorentina è a caccia di tre punti anche in campionato. In trasferta i viola non vincono da aprile, quindi è il momento di mischiare le carte in tavola. Nella giornata di ieri, come ripropone il...

Dopo la qualificazione in Conference League, la Fiorentina è a caccia di tre punti anche in campionato. In trasferta i viola non vincono da aprile, quindi è il momento di mischiare le carte in tavola. Nella giornata di ieri, come ripropone il Corriere dello Sport, Luka Jovic ha parlato in un'intervista del motivo della sua esultanza e i suoi obiettivi. Il centravanti si è messo al centro del progetto Fiorentina e non vuole più smuoversi di un centimetro. Polemiche, gol, esultanze fastidiose, ma soprattutto buone notizie per i viola. Il giocatore sembra star tornando ai suoi livelli e recuperare la giusta forma. Nella trasferta di oggi a La Spezia, il serbo cerca di realizzare il suo settimo centro stagione e il terzo in campionato. Firenze attende la sua forma migliore, ma intanto i mugugni per l'esultanza dubbia non mancano.