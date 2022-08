Fiorentina-Napoli, ovvero la sfida più tecnica per entrambe in avvio di 2022-23

Stasera a Firenze l’asticella si alza per il nuovo Napoli: lo scrive La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come Spalletti debba dimostrare di meritare il primo posto, facendo pesare il miglior attacco (9 gol, segnati da 6 giocatori diversi e tutti realizzati su azione) aspettando il contributo dei neo acquisti Raspadori e Simeone, ex viola. Dal canto suo, la Fiorentina vincendo scavalcherebbe gli azzurri e andrebbe ad affollare il gruppo delle prime a quota 7. Jovic, preservato in Olanda e inserito solo nella ripresa dei playoff di Conference League, ha già dimostrato di poter essere decisivo anche se non al top, e sfida Osimhen. Gli avversari, per entrambi, sono i più tecnici affrontati finora.