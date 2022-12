Fiorentina-Monaco: il vero duello è tra Jovic e Cabral

Il Corriere dello Sport analizza oggi sulle sue pagine il "duello" casalingo tra Jovic e Cabral per avere un posto da titolare oggi nell'amichevole contro il Monaco e per convincere mister Italiano nelle scelte gerarchiche relative al proprio reparto offensivo. Sinora non c’è stata partita: il serbo, seppur non mettendo in campo prestazioni stratosferiche, ha prevalso abbastanza nettamente sul brasiliano, apparso in difficoltà in più occasioni. A Cabral serve un cambio di passo che, in realtà, in queste amichevoli disputate dalla Fiorentina come preparazione al nuovo inizio di campionato, non c’è mai stato: 0 gol in 211’ dall’Arezzo in avanti è un dato che somiglia molto ad un’occasione sprecata. Di contro, a Jovic è bastato un tempo a Bastia mercoledì scorso (un bel gol annullato per fuorigioco) per continuare a ribadire la propria supremazia per il ruolo al centro dell’attacco.