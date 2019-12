Fiorentina, missione compiuta: in Coppa Italia torna il sereno

“Viola, bene così: in Coppa Italia torna il sereno“: titola così Repubblica Firenze in riferimento alla vittoria della Fiorentina contro il Cittadella per 2-0. Riportiamo una parte dell’articolo:

Stavolta la Fiorentina non ha fallito la sua missione. C’era da vincere, seppur contro un Cittadella tecnicamente inferiore, e lo ha fatto. Soffrendo, in dieci uomini per più di un’ora a causa dell’espulsione diretta di Venuti ( fallo da ultimo uomo), con una formazione che presentava alcune novità e una nota finalmente lieta. Quella di Marco Benassi, capitano nella serata che ha lanciato la Fiorentina negli ottavi di Coppa Italia, dove a gennaio affronterà l’Atalanta in una rievocazione ( rivincita?) di quella doppia semifinale che lasciò l’amaro in bocca a due allenatori: Pioli prima, Montella poi. Quella è storia, già negli archivi. La sfida col Cittadella, seconda posizione in Serie B, ha offerto alcuni spunti positivi ma ancora troppi dubbi intorno alla squadra di Montella.

COPPA ITALIA: IL PROGRAMMA