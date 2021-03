Fiorentina-Milan, scontro fra arrabbiate. Vlahovic sfida Ibrahimovic

Il Milan arrabbiato per l’eliminazione europea, la Fiorentina annunciata con altrettanta rabbia da Prandelli, per via della classifica che da troppo tempo non compete alla rosa. La Nazione presenta la partita di stasera ricordando i tanti assenti per infortunio tra i rossoneri. Il quotidiano annuncia la conferma del 4-4-2 visto nella ripresa a Benevento, e ovviamente dedica spazio al duello tra Vlahovic e Ibrahimovic in attacco, 12 gol contro 14. pioli torna a Firenze, città alla quale è legato da fatti tragici e da dolci ricordi, fino al burrascoso addio, dopo il quale la squadra non si è più ritrovata. Ci sarà Castrovilli, recuperato dopo l’ultima assenza, fresco di convocazione in Nazionale e pronto ad affiancare Pulgar.