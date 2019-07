Fiorentina-Milan, in programma per oggi un incontro per Vereout. La situazione

Il Milan ha deciso di lanciare la volata per Veretout. Per oggi infatti, probabilmente già in mattinata, è stato fissato un incontro con la Fiorentina. La speranza di Pradè e Barone è quella di chiudere la vicenda rapidamente, evitando anche di porsi il dubbio se portare in centrocampista in Usa – le possibilità sono già minime: è fuori dal progetto e continua ad allenarsi a parte – con la comitiva guidata da Antognoni e Montella che decollerà domani.

Finora c’è stata sempre una distanza significativa tra domanda e offerta. Il Milan è sempre rimasto rigido nel voler inserire nell’operazione anche Biglia. Un discorso che per la Fiorentina deve invece essere tenuto a parte. Un minimo vantaggio, comunque, il Diavolo ce l’ha. Ed è la preferenza di Veretout. Attenzione, non è che non voglia andare alla Roma, ma, a parità di offerte e avendo la possibilità di scegliere, punterebbe su Milano piuttosto che sulla Capitale.