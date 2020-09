Fiorentina, manca il gol. E se a risolvere il problema fosse il mercato?

Ragionando a mente fredda sulla vittoria di ierilaltro contro il Torino, il Corriere Forentino nota che la Fiorentina ha segnato appena un gol a fronte di 17 tiri, 8 dei quali in porta, 4 da dentro l’area. Insomma, i viola avrebbero potuto segnare di più e prima. Molto del merito va a Sirigu, il portiere granata, ma Iachini sa benissimo che Kouamé e compagnia devono crescere sotto l’aspetto realizzativo per avere una rosa davvero competitiva in tutto. E una mano al reparto può arrivare dal mercato, in caso di partenza di Chiesa: Deulofeu (SCHEDA) e De Paul (SCHEDA) i nomi più accreditati per sostituirlo, mentre il preferito di Iachini era e resta Krzysztof Piatek (SCHEDA).