Fiorentina, mal di Franchi: Chiesa e Ribery l’antidoto di Iachini

Tuttosport in edicola oggi ricorda che la Fiorentina è una delle squadre con meno vittorie nello stadio casalinga: in questa stagione sono appena tre contro Udinese, Sampdoria e Spal. Per invertire questa tendenza, Beppe Iachini è pronto ad affidarsi a Chiesa che ha scontato la squalifica contro la Lazio. Al suo fianco spazio a Franck Ribery, con Patrick Cutrone pronto a subentrare a gara in corso.