Fiorentina, ma i primi tempi? Italiano deve lavorare sull’approccio

Fiorentina, ma i primi tempi? Questa l'analisi della Nazione che sottolinea, con molto stupore, come la squadra di Italiano non riesca ad incidere nella prima frazione di gioco. Un po' come se per carburare alla Fiorentina servisse prima uno "schiaffo". Così però, diventa tutto più complicato. Le squadre in Serie A, almeno la maggior parte, preferisce attendere e poi ripartire. Per questo motivo rimontare diventa sempre più complicato. La squadra di Italiano non può, ad ogni partita, ritrovarsi sotto di un gol e poi cercare di risollevare la situazione. Udinese, Napoli, Inter, Lecce...gli esempi sono tanti e i numeri sono ancor di più eclatanti: 14 le partite in cui la squadra è riuscita a segnare nel primo tempo: zero sconfitte. Dato da sottolineare con la matita rossa. Contestualmente sono arrivate 11 vittorie e 3 pareggi. Il periodo in cui quel dato si è gonfiato è da collocare negli ultimi mesi del 2023, quando la Fiorentina volava nei primi tempi. Di contro, nelle ultime 7 partite stagionali la squadra non ha mai segnato nei 45 minuti iniziali. Morale della favola: 4 sconfitte, 2 pareggi (dopo uno di questi è arrivata la vittoria ai rigori col Bologna in coppa) e un solo successo col Torino. L’ultimo gol nel primo tempo? Era il 22 dicembre, sono passati 45 giorni. Italiano, per risollevare la Fiorentina, deve ripartire da qui.