Fiorentina, lo spauracchio Insigne. Coi Viola non perdona

L'attaccante napoletano si esalta quando vede Viola

La Fiorentina dovrà fare particolarmente attenzione a Lorenzo Insigne nella partita di domani. Come racconta Tuttosport, infatti, l'attaccante napoletano è un vero e proprio incubo per la squadra Viola. In 18 gare contro la squadra gigliata ha messo a referto 10 reti e 5 assist, in particolare, l'esterno ha segnato due doppiette nelle ultime due partite. L'ultima, quella più bruciante, nel 6-0 dell'andata che la Fiorentina vuole riscattare.