Fiorentina, l’esperienza e la gioventù. Tre mesi dopo l’incubo retrocessione ecco il Genoa

La parola d’ordine che rimarrà per tutta la stagione è pazienza. Sul mercato, nelle scelte societarie, pazienza che diventa attesa e fiducia per la squadra che contro il Napoli poteva vantare l’età media più bassa di tutta la Serie A. La strategia, scrive Repubblica, è quella di creare una base di giocatori giovani, prodotto del vivaio, da far crescere e attorno ai quali inserire esperienza, affidabilità e talento. Tre mesi dopo l’incubo retrocessione – guarda caso proprio contro il Genoa – è stato costruito un gruppo d’esperienza (Pezzella, Badelj, Boateng, Ribery) da affiancare a giovani con la grinta e la voglia di mettersi in mostra. Con un po’ di esperienza in più, i viola avrebbero potuto stappare un buon risultato anche col Napoli, ma nelle intenzioni della società, che ha deciso di valorizzare i giovani ci sta anche questo passaggio.