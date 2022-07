Fiorentina, “L’effetto viola è tornato”: i prezzi degli abbonamenti

Fiorentina, è tornato l'effetto viola per la vendita degli abbonamenti

Redazione VN

"L'effetto viola è tornato". Questo lo slogan lanciato dalla Fiorentina nella giornata di ieri per l'apertura della campagna abbonamenti. Una tappa attesa da moltissimi tifosi dopo tutti i problemi legati alla pandemia degli ultimi anni. Come scrive La Repubblica, la società viola ha deciso di mantenere invariati i prezzi, con tariffe uguali a quelle della stagione 2019-2020 almeno per coloro che desiderano fare l'abbonamento online tramite il sito ufficiale della squadra.

Le varie fasi di vendita

1ª fase- La prima fase di vendita, valida fino al 10 luglio, è destinata ai vecchi abbonati di tre anni fa e a chi aveva sottoscritto il Christmas Pack valido per le fare di ritorno di questa stagione. In questi giorni sarà possibile rifare l'abbonamento confermando il solito posto. I prezzi oscillano tra i 190 delle curve se fatto online, 210 in biglietteria, fino ai 2.600 e i 2.800 della tribuna vip. In Maratona l'abbonamento costa 300 euro online e 330 se comprato in biglietteria, mentre il parterre di tribuna va dai 500 ai 550, se centrale, ai 350/385 del parterre di tribuna laterale.

Previsti degli sconti per gli over 65, donne e under 30. Con l'abbonamento verrà inoltre data in omaggio la nuova In-viola Card, che permette agevolazioni per cambi di nominativi, prelazione nell'acquisto dei biglietti per le partite di coppa (europea e non) e vantaggi sull'acquisto dei tagliandi per le trasferte.

2ª fase - Dedicata invece ai possessori di In-viola Card, invece, la seconda fase di vendita, dall'11 luglio fino al 1 agosto.

3ª fase - Infine, dal 2 agosto fino al 18 partirà la vendita libera per coloro che non erano abbonati e che non dispongono di una tessera da tifoso.