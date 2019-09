Fiorentina, le migliori vittorie con la Juve. E sabato è prevista una coreografia speciale

La speranza è quella di poter aggiungere un pezzo alla collezione: sì, a quella trafila di partite indimenticabili che hanno visto la Fiorentina trionfare sulla Juventus in casa, ultima delle quali nel 2017. Due anni sono tanti, eppure ne passarono molti di più fra il ’92 e il ’98, tra i gol di Batistuta e di Firicano. La Storia porta in dote un clamoroso quanto lontano 5-0 (1941) e Fuser che mortifica Baggio nel giorno del suo ritorno da avversario a Firenze, con il Divin Codino che non volle calciare un rigore. E poi, arrivando al nostro secolo, la rimonta del 2013, quando finì 4-2.

Per rivivere emozioni simili, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi, i tifosi della Fiorentina hanno pronta una spettacolare coreografia che coinvolgerà l’intero stadio, vestito a festa e stracolmo, con l’intento di annoverare anche la partita di sabato in questa speciale collezione.