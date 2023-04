Fiorentina, le armi per battere il Lech Poznan: non sarà una passeggiata

La Nazione si sofferma su Lech Poznan-Fiorentina, in onda questa sera alle ore 21.00. Italiano è chiamato ad affrontare un'altra gara complicata e non poco. In Polonia sarà un match ostico, dove la Viola sfiderà un avversario complicato. Certo, non sarà una squadra da cinque stelle, ma il livello si sta sicuramente alzando. In poche parole, la Fiorentina dovrà dimenticarsi la semifinale di Cremona, perchè stasera i pericoli sono molto maggiori. Serviranno concretezza di gioco, qualità di manovra e la concentrazione giusta per interpretare e tradurre da subito quali saranno i pericoli che il Lech potrebbe mettere sul piatto. Italiano, nonostante gli inevitabili rebus della vigilia, le idee le ha chiare.