Fiorentina-Lazio, un altro pienone in vista. I tifosi al fianco della squadra

La partita con la Lazio registrerà l’ennesimo pienone al Franchi. Sarà uno spartiacque nella stagione di Montella e dei suoi, per cui i tifosi hanno deciso di confermare i numeri di questo inizio di stagione e sostenere anche domenica la squadra dagli spalti. Tutto questo anche a discapito del costo dei biglietti, non inferiore i 35 euro per un massimo di 300. Sono attesi più di mille sostenitori dalla capitale, in uno stadio che in questo avvio di campionato è il terzo più frequentato d’Italia (LEGGI). Vincere porterebbe una carica di entusiasmo utile ad affrontare le gare successive, contro squadre dal valore inferiore (e proprio per questo, forse, più difficilmente affrontabili). Lo scrive La Nazione.