Fiorentina, lavoro top secret in Austria. La richiesta di Italiano ai terzini

"Le esercitazioni tattiche restano top secret. Anche perché il livello si sta alzando di giorno in giorno in modo notevole e c’è bisogno anche di assimilare alcuni concetti nuovi che lo staff tecnico ha voluto inserire nella nuova stagione. Obiettivo semplice: evitare ripartenze che hanno fatto male, specialmente in alcuni finali di partita dello scorso anno. Italiano ha studiato anche durante le vacanze. Difficile chiedergli di staccare totalmente la spina e già da Moena qualcosa di nuovo si è visto specialmente con i terzini, chiamati ad entrare di più dentro il campo con l’intento di essere più reattivi sulle seconde palle che possono causare ripartenze degli avversari.

Dai terzini in avanti cambia qualcosa per tutti, compresi gli esterni offensivi. Proprio loro, martellati di continuo in allenamento affinché trovino con maggior regolarità la via della rete. Fargli arrivare «milioni di palloni in posizione pericolosa« (Italiano docet) è l’ossessione del tecnico. Poi toccherà alla loro voglia di determinare. Ma questi pochi concetti lasciano intuire che la Fiorentina sia davvero in evoluzione a livello tattico. Italiano non deroga dal suo 4-3-3, dimostra però di non essere un talebano del modulo: qualcosa si può e si deve cambiare".