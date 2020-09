Fiorentina, l’assenza di tifosi incide pesantemente sul bilancio: che perdite!

Il Corriere Fiorentino approfondisce le parole di ieri sera di Rocco Commisso (LEGGILE) ed individua nell’assenza forzata dei tifosi allo stadio uno dei principali problemi per il bilancio della Fiorentina. I viola vantavano circa 35000 presenze settimanali in media, e per un terzo di stagione non hanno potuto contare su qualcosa come cinquecentomila euro a partita. Cosa che, se proiettata su tutta la prossima stagione, rivela una possibile perdita di 10 milioni di euro. Allora è più chiaro anche il perché delle perdite dello scorso anno, stimabili in 27,6 milioni a fronte dei circa 14 del 2018. Gli stadi potranno riaprire, ma in ogni caso soltanto gradualmente: le perdite continueranno.