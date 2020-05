Fiorentina, largo ai giovani: quinta in Serie A per minutaggio agli Under 21

Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, tra le squadre più importanti, almeno per storia recente, del campionato italiano, la Fiorentina è una di quelle che punta di più sui giovani. Uno studio del Cies, che ha preso in considerazione tutti i minuti giocati dai giocatori Under 21 (fino all’ultimo giorno prima del compimento dei 22 anni) di 93 leghe mondiali, analizzando in totale i minutaggi di 1293 squadre, sta a dimostrarlo. La Fiorentina è quinta tra le italiane. A svettare in questa speciale classifica c’è il Genoa con il 19,2%, poi Milan 15,5%, Bologna 14,9%, Sassuolo 12,2% e appunto la Fiorentina, quinta a pari merito con la Roma (per entrambe 11,1%).