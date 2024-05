“L’anima viola” esordirà con il Napoli, nel ricordo di Davide Astori

La Fiorentina nella partita di questa sera andrà in campo con la nuova maglia. La squadra di Vincenzo Italiano infatti, scenderà in campo indossando la nuova Kappa KombatTM Pro 2025, chiamata "l'anima viola": una maglia che si ispira alle più classiche divise della Fiorentina. Sul retro del colletto troviamo la scritta "Fiorentina", all'interno invece sono presenti 13 gigli, dodici per la tifoseria (il dodicesimo uomo in campo), e il tredicesimo per Capitan Davide Astori. Lo riporta La Repubblica.