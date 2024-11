Sono, invece, 15 le gare di imbattibilità consecutiva in maglia viola al Franchi, dove la Fiorentina ha subito l'ultima sconfitta il 30 marzo scorso (Fiorentina-Milan 1-2). Dopo la ripresa del campionato a Como la Fiorentina disputerà ben 5 gare consecutive al Franchi in soli 15 giorni, con l'obiettivo di continuare a fare vedere che quel viola lotta ininterrottamente come raramente è successo in passato. Lo riporta Roberto Vinciguerra su LA NAZIONE.