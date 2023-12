Fiorentina, la fascia destra della Salernitana è diventata terra di conquista

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sull'attacco viola. La Fiorentina ha creato una grande occasione al 2’, ha segnato al 6’ su rigore regalato da Pirola, ha raddoppiato al 17’. La fascia destra della Salernitana è diventata terreno di conquista: da quella parte i viola volavano, crossavano, tiravano. La testa ha tradito i granata ben più delle gambe e dei piedi, brutta notizia per chi deve lottare per salvarsi. Invece i viola sono stati bravi a mettere da parte le fatiche di coppa e ad affrontare l’incontro con idee chiare e determinazione. Se parti piano, rischi di impantanarti, la Fiorentina è partita forte e poi non si è fermata, riuscendo così a superare il Bologna al sesto posto in classifica.