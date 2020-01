Curioso articolo stamani su Il Corriere dello Sport che fa notare come, il 54% dei gol della Fiorentina, siano stati realizzati da giocatori Under 23. Castrovilli, Chiesa, Milenkovic e Vlahovic hanno portato in dote 13 gol, più della metà di quelli realizzati. Per i giovani viola domenica ci sarà un grande test contro la Juventus, squadra di campioni conclamati.