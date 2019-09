Fiorentina in crisi, Montella sotto osservazione

Il Corriere dello Sport-Stadio oggi passa in rassegna tutti i risultati negativi della Fiorentina dall’ormai lontana vittoria di Ferrara ad oggi, evidenziando come né il cambio di allenatore, da Pioli a Montella, né il cambio di proprietà abbiano sortito per ora effetti; Commisso ha ribadito la fiducia all’Aeroplanino ieri (LEGGI), ma all’orizzonte si staglia la delicatissima sfida contro la Juventus. Pradè è sicuro che la squadra crescerà e la società è ottimista, ma bisogna cancellare subito quello 0 dalla voce “vittorie nelle ultime 16 gare in campionato”.

