Fiorentina in caduta libera: sarà un finale di stagione complicato

“Sassuolo, è show. Caduta libera viola“. Questo il titolo de Tuttosport sulla sconfitta della Fiorentina contro il Sassuolo per 3-1. Questa una parte dell’analisi:

Affonda la Fiorentina sotto i colpi del Sassuolo nella notte che doveva essere quella del rilancio dopo il pari col Brescia e la sconfitta piena di veleni con la Lazio. Invece la squadra viola è in caduta libera, tradita dai propri talenti Castrovilli e Chiesa, mentre Cutrone va a segno, ma troppo tarsi. Il Franchi si conferma luogo ostile, solo un successo nelle ultime 11 gare (a gennaio con la Spal), appena un punto da quando il campionato è ripreso dopo la sosta nonostante il rientro di Ribery, anche ieri l’unico a salvarsi dal naufragio. Quello del gol si conferma un problema, la classificaper Iachini brucia e il finale di stagione s’annuncia quanto mai complicato come il calendario.