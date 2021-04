Fiorentina, il problema è a centrocampo: tanti nomi, poca resa

Il centrocampo doveva essere il ruolo nevralgico e di maggiore qualità della Fiorentina, ma le attese non sono state rispettate: da Amrabat a Castrovilli sono arrivate più delusioni che acuti

Sul Corriere Dello Sport oggi in edicola troviamo un approfondimento sul centrocampo viola. Un reparto che avrebbe dovuto fare le fortune della Fiorentina, ma che invece ha completamente disatteso le aspettative. Amrabat, Bonaventura, Duncan, in aggiunta a Pulgar e Castrovilli e con un Borja Valero in più nel motore: proprio da questo ruolo nevralgico sarebbero dovuti arrivare i migliori risultati.

E invece: Duncan si è spento subito, il marocchino ha faticato non poco a inserirsi e ha avuto un rendimento decisamente al di sotto delle sue potenzialità, Bonaventura è stato il migliore ma senza mai strafare. Pulgar è sembrato in difficoltà fino a fine 2020, ma con il nuovo anno è stato più affidabile, mentre Castrovilli ha alternato grandi giocate ad amnesie. Infine, Borja: non gli si può certo chiedere di più che di fare il gregario. Anche contro il Sassuolo in due staranno fuori, starà a Iachini scegliere chi. Ma intanto servono punti salvezza.