Fiorentina, il clean sheat ormai è un ricordo. I viola subiscono gol da 11 gare

L'analisi statistica del quotidiano fiorentino

Conseguire una vittoria contro la Lazio sarebbe fondamentale in chiave salvezza per i viola che, contro i capitolini, dovranno, in particolar modo, evitare di subire gol. Da una parte, infatti, la difesa viola dovrà arginare un attacco in grado di segnare 14 reti nelle ultime 4 gare, dall’altra, l’intera retroguardia di Iachini, scenderà in campo con l’obiettivo di non subire gol per la 12° partita consecutiva. Da evidenziare come, nelle ultime 18 gare ufficiali, solo una volta (contro lo Spezia) la Fiorentina sia riuscita a non subire alcuna rete. (La Nazione)